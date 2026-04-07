Sagra del Carciofo 2026 quattro treni straordinari tra Roma e Ladispoli

Il 12 aprile 2026, quattro treni straordinari partiranno da Roma verso Ladispoli per la Sagra del Carciofo. Questi treni saranno attivi per rispondere all'aumento dei viaggiatori nella zona, collegando più frequentemente la capitale con la località costiera. La decisione di istituire servizi temporanei è stata presa in previsione dell’affluenza prevista per l’evento. La misura riguarda esclusivamente quella data e si concentra sull’aumento delle corse.

In occasione del grande evento gastronomico la Regione Lazio ha chiesto a Trenitalia di arricchire la sua consueta offerta sulla tratta per rispondere alla grande affluenza di visitatori prevista “La Sagra del Carciofo di Ladispoli è un evento di grande rilevanza per la nostra Regione, molto conosciuto e apprezzato in tutta Italia. Per questo abbiamo chiesto a Trenitalia di rafforzare il servizio di trasporto su ferro per consentire ai tanti visitatori di poter raggiungere la città di Ladispoli e godersi al meglio questa giornata” - ha dichiarato l'assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera con l’amministrazione Rocca che ha chiesto a Trenitalia più collegamenti per l’importante evento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Ladispoli protagonista su Rai Radio 2: a “I Lunatici” il racconto della Sagra del CarciofoCosa: Intervista a Claudio Nardocci (Presidente UNPLI Lazio) all’interno del programma “I Lunatici” su Rai Radio 2.

Ladispoli, 73a Sagra del Carciofo Romanesco: il Comune invita le attività commerciali localiLadispoli, 16 gennaio 2026 – L’ Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Ladispoli ha diramato il consueto invito rivolto a tutte le...

Temi più discussi: Sagra della schiacciata di Pasqua e del carciofo fritto a San Miniato; Sagra del Carciofo di Sezze 2026: guida completa tra sapori, tradizioni e cosa vedere; Torna la sagra del carciofo moretto; Festa sì, eccessi no: scattano i divieti alla Sagra del Carciofo.

Sagra del Carciofo a Ladispoli (RM), treni rafforzati il 12/04/2026Ghera: 'I 4 convogli in più serviranno a favorire maggiore affluenza di visitatori' Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa della Regione Lazio. Su richiesta della Regione Lazio per la giornata d ... expartibus.it

Regione Lazio: il 12 Aprile 4 treni in più per la sagra del carciofo a LadispoliRegione Lazio: il 12 Aprile treni rafforzatiper la sagra del carciofo a Ladispoli. Ghera: «I 4 convogli in più serviranno a favorire maggiore affluenza di visitatori». Tali treni sono stati programmat ... newtuscia.it

DOMENICA TRA TRADIZIONE, MUSICA E GRANDI EMOZIONI Sagra del Carciofo 2026 – Masainas Domenica 12 Aprile è un viaggio nella Sardegna più autentica… che cresce durante la giornata fino a diventare spettacolo. dalle ore 11:30 Il Coro “Ba - facebook.com facebook