Mostra della Minerva 2026 | cresce l' attesa per la nuova edizione

La Mostra della Minerva 2026 si avvicina dopo l’annuncio della sua data, dal 17 al 19 aprile, presso la Villa Comunale di Salerno. La manifestazione attira appassionati di piante e fiori, che si preparano a visitare le esposizioni di specie rare e varietà locali. La crescente partecipazione si deve all’interesse per le iniziative dedicate al verde cittadino, con numerosi visitatori attesi quest’anno. La mostra promette di offrire un’esperienza unica per gli amanti del giardinaggio e della natura.

Ritorna la Mostra della Minerva dal 17 al 19 aprile presso la Villa Comunale di Salerno. Mentre cresce l'attesa per la manifestazione dedicata agli amanti del verde, è stata annunciata la V Edizione della Mostra della Camelia, sabato 7 e domenica 8 marzo, presso il Complesso San Michele a Salerno.