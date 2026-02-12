In Borgo Pracchiuso torna la Fiera di San Valentino | luminarie e iniziative culturali

La Fiera di San Valentino torna a Borgo Pracchiuso. La città si prepara a riempire le strade di luci, bancarelle e musica. Le iniziative culturali e le bancarelle di prodotti tipici attirano tanti visitatori, mentre le chiavette sono di nuovo tra le protagoniste dell’evento. La festa si svolge tra luminarie e momenti di svago, tornando a riaccendere il cuore del quartiere.

Torna, attesissima, la festa di San Valentino in Borgo Pracchiuso tra cultura, bancarelle, prodotti tipici e le immancabili chiavette. Per l’occasione il Comune ha anche allestito una speciale illuminazione lungo via Pracchiuso, con luminarie a forma di cuore. L’edizione 2026 dedicherà ampio spazio a Tina Modotti, fotografa udinese nata proprio nel borgo: negli spazi dell’Asp La Quiete sarà visitabile una mostra bibliografica aperta sabato e domenica dalle 10 alle 18. Porte aperte anche in Prefettura, dove sarà possibile visitare il chiostro interno. Via Pracchiuso e Largo delle Grazie saranno poi animati da stand enogastronomici, artigianato e proposte per tutte le età, con intrattenimenti, rievocazioni storiche e momenti musicali in collaborazione con associazioni e gruppi del quartiere.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Borgo Pracchiuso Fiera

Arriva Chocoliamo a Napoli, la fiera dedicata al cioccolato e ai dolci in occasione di San Valentino.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Borgo Pracchiuso Fiera

Argomenti discussi: Udine, in Borgo Pracchiuso torna l'amata festa di San Valentino: è la 338° edizione; San Valentino illumina Borgo Pracchiuso, luci a forma di cuore; San Valentino 2026 in Friuli Venezia Giulia: eventi, mercatini e tradizioni dell’amore, tra itinerari del cuore, riti e leggende.

++ LA FESTA DI SAN VALENTINO IN BORGO PRACCHIUSO ++ https://www.friulioggi.it/udine/udine-borgo-pracchiuso-torna-festa-san-valentino-9-febbraio-2026 #friuli #friulioggi - facebook.com facebook