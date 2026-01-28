Servizi di salute mentale la metà degli utenti è un minore | in cura all' Asl di Piacenza il 15% degli under 18

A Piacenza, circa 11.155 persone sono in cura nei servizi di salute mentale. La metà di loro, circa 5.600, sono minorenni. Tra questi, il 15% sono under 18. I numeri mostrano quanto siano diffusi i problemi di salute mentale tra i giovani, con molti di loro che cercano aiuto già in età scolare.

Nel 2024 quasi 6mila i pazienti della Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza: il focus su scuola e ambito socio-sanitario del territorio locale del rapporto coesione sociale della Camera di Commercio Servizi di salute mentale, degli 11mila 155 utenti la metà è minorenne: in cura il 15% degli under 18. È uno dei dati contenuti nello spaccato dedicato a scuola e ambito socio-sanitario nella provincia di Piacenza, all'interno del rapporto coesione sociale presentato della Camera di Commercio dell'Emilia. Nel 2024 - rendiconta il report - pazienti della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza sono risultati in lieve crescita, portandosi a 5.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Salute Mentale Piacenza

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Salute Mentale Piacenza

Argomenti discussi: Salute mentale, il nuovo Piano d’azione punta sul territorio; Salute mentale, PANSM accolto positivamente. E ora avanti con le riforme; Riforma SSN, allarme salute mentale: delega senza garanzie rischia di far tornare indietro di 40 anni; Salute mentale: come integrare l’IA nella relazione terapeutica senza snaturarla.

L’OMS lancia la sfida sui servizi di salute mentale. Ecco come sta rispondendo l’ItaliaDa bonus psicologo all’app per il supporto psicologico a scuola, ecco le misure attive e quelle allo studio per garantire agli italiani il diritto alla salute e al benessere mentale ... italiaoggi.it

Salute mentale e cervello, cresce la domanda di prevenzione e accesso ai serviziSecondo il Rapporto Censis–Lundbeck Italia, il 90,3% degli italiani ritiene necessario intervenire precocemente sui disturbi di salute mentale e del cervello ... doctor33.it

NUOVI SPAZI PER LA SALUTE Una struttura rinnovata con più servizi e parcheggio gratuito: Synlab apre il nuovo punto prelievi in zona Santa Maria La Bruna ed invita tutti all'inaugurazione, domani 29 gennaio alle ore 18. SYNLAB Italia - facebook.com facebook