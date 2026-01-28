Servizi di salute mentale la metà degli utenti è un minore | in cura all' Asl di Piacenza il 15% degli under 18

A Piacenza, circa 11.155 persone sono in cura nei servizi di salute mentale. La metà di loro, circa 5.600, sono minorenni. Tra questi, il 15% sono under 18. I numeri mostrano quanto siano diffusi i problemi di salute mentale tra i giovani, con molti di loro che cercano aiuto già in età scolare.

Nel 2024 quasi 6mila i pazienti della Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza: il focus su scuola e ambito socio-sanitario del territorio locale del rapporto coesione sociale della Camera di Commercio Servizi di salute mentale, degli 11mila 155 utenti la metà è minorenne: in cura il 15% degli under 18. È uno dei dati contenuti nello spaccato dedicato a scuola e ambito socio-sanitario nella provincia di Piacenza, all'interno del rapporto coesione sociale presentato della Camera di Commercio dell'Emilia. Nel 2024 - rendiconta il report - pazienti della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza sono risultati in lieve crescita, portandosi a 5.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

