Chi cura la salute mentale degli atleti olimpici

Ilia Malinin, noto pattinatore americano, ha iniziato a soffrire di problemi mentali prima delle Olimpiadi di Milano Cortina, a causa della forte pressione. La tensione legata alle aspettative e alle sfide competitive lo ha portato ad accusare difficoltà emotive che hanno influito sulle sue performance. Gli allenatori e gli specialisti della salute mentale degli atleti lavorano spesso per sostenere chi si trova sotto i riflettori, ma la gestione dello stress rimane un aspetto complesso. La questione della cura psicologica negli sport di alto livello continua a essere centrale.

Nei villaggi olimpici non ci sono solo palestre e piste di allenamento, ma anche spazi dedicati al benessere psicologico. A questi livelli non è importate solo la preparazione fisica Ilia Malinin era il favorito alla medaglia d’oro nel singolare maschile del pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano Cortina, ma non ha retto la pressione. La sua performance finale è stata piena di errori. Alla fine è arrivato ottavo in classifica, tra le lacrime che hanno sconvolto i suoi fan. Gestire le attenzioni e le pressioni per gli atleti non è facile. Soprattutto durante le Olimpiadi: un evento atteso per anni, che richiede molta preparazione.🔗 Leggi su Milanotoday.it

