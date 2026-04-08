Il PalaLancia di Chivasso ha accolto l’8 aprile 2026 la quinta edizione della Torino Fight Cup, una competizione di sport da combattimento. Circa 300 atleti si sono sfidati durante l’evento, provenienti da varie regioni del nord Italia, portando sul ring colpi di K1 e un’atmosfera di grande intensità. La manifestazione ha richiamato pubblico e appassionati di arti marziali.

Il PalaLancia di Chivasso ha ospitato l’8 aprile 2026 la quinta edizione della Torino Fight Cup, un evento che ha l’ingresso di circa 300 combattenti provenienti da diverse zone del nord Italia. L’appuntamento, che rappresenta una tappa nazionale del Campionato Italiano ASI Kickboxing sotto l’egida IAKSAFIGHT NET, è stato coordinato dall’ASD Accademia Nuovo Cielo. Sotto la guida del Maestro Valerio Verde, responsabile regionale per l’ASI Kickboxing, l’organizzazione ha trasformato l’impianto di Chivasso nel fulcro delle arti marziali piemontesi per il secondo anno consecutivo. La manifestazione ha abbracciato molteplici discipline, spaziando dal contatto leggero — come kick light, light contact, k1 light, light boxing e muay thai light — fino alla severità delle K1 Rules a contatto pieno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino Fight Cup: 300 lottatori e colpi K1 incendiano Chivasso

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