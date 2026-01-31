In migliaia per Askatasuna a Torino dopo il corteo scattano gli scontri | a volto coperto lanciano bombe carta e incendiano cassonetti

Migliaia di persone hanno attraversato le vie di Torino per manifestare contro lo sgombero di Askatasuna. La protesta si è svolta senza incidenti fino a quando alcuni manifestanti coperti dal volto hanno iniziato a lanciare bombe carta e ad incendiare cassonetti. La polizia ha cercato di mantenere l’ordine, ma gli scontri si sono intensificati nel centro della città, lasciando il segnale di una manifestazione che si è trasformata in una battaglia tra forze dell’ordine e gruppi di attivisti.

Migliaia di persone hanno marciato pacificamente per le strade del centro di Torino, per protestare contro lo sgombero dello storico centro sociale Askatasuna, rimasto attivo per quasi trent'anni prima dello sgombero a fine 2025. Secondo gli organizzatori, i due cortei provenienti da Porta Susa e da Porta Nuova, insieme a quelli partiti dalla sede delle facoltà umanistiche occupata, Palazzo Nuovo, hanno riunito in tutto da circa 50mila persone. Per la questura gli attivisti presenti erano invece 15mila. Dopo avere seguito il percorso prestabilito, il corteo si è disperso senza tensioni. Nel frattempo, però, poche centinaia di attivisti, dotati di casco, alcuni anche di maschere antigas e di mascherine, sono andati una parte verso la sede del centro sociale e un'altra parte verso il campus universitario Einaudi, scatenando gli scontri con la polizia.

