Treno travolge camion al passaggio a livello a Chivasso | circolazione sospesa sulla linea Torino – Ivrea

Un incidente si è verificato a Chivasso, dove un treno ha travolto un camion al passaggio a livello, causando la sospensione della circolazione sulla linea Torino-Ivrea. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, anche se il camion è stato distrutto e il treno ha subito danni significativi alla cabina di guida. Le operazioni di ripristino sono in corso, e la situazione è sotto controllo.

Secondo le prime informazioni, fortunatamente non si registrano feriti gravi anche se il camion è andato distrutto e la cabina di guida del treno regionale è stata pesantemente danneggiata.

