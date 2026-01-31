Spazi sempre più accoglienti alla scuole dell’infanzia e primaria Don Milani di Papigno

La scuola dell’infanzia e primaria “Don Milani” di Papigno si prepara all’avvio del nuovo anno con alcune novità. Dopo aver ristrutturato la palestra e messo in sicurezza gli spazi esterni ed interni, l’amministrazione comunale ha reso gli ambienti più accoglienti per studenti e insegnanti. Ora gli spazi sono più sicuri e pronti ad accogliere i bambini in un’atmosfera più confortevole.

La palestra diventerà un vero e proprio “ecosistema di apprendimento” dedicato all’educazione motoria nel quale si svolgeranno numerose attività anche in collaborazione con le associazioni sportive del territorio. Un forte contributo all’iniziativa è arrivato da due importanti aziende ternane: la Ceplast e la Froneri. Il loro contributo economico, infatti, permetterà di acquistare nuovi arredi e attrezzature sportive e ha già permesso di completare un altro ambiente di apprendimento ritenuto strategico dalla scuola: la biblioteca scolastica innovativa, il cui allestimento è iniziato nello scorso anno scolastico grazie alla collaborazione con il Cesvol di Terni.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Don Milani Papigno Castelnuovo, inaugurata l’aula morbida e il murales della pace alla primaria “Don Milani” Scuola d’infanzia don Milani, il grande gelo Alla scuola d’infanzia Don Milani, le basse temperature hanno coinvolto studenti e insegnanti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Don Milani Papigno Argomenti discussi: Stabilmenti balneari: A misura di Alzheimer; Fiumicino investe sull’infanzia: giochi inclusivi e spazi educativi nelle scuole; Terrasini, la Biblioteca Comunale si rinnova: nuovi arredi per una sala lettura più accogliente -; Cinque piazze, un’idea: restituire la città ai bambini. Le cucine open space non vanno più di moda, la nuova tendenza divide gli spazi in modo completamente diversoNon sono più le cucine open space ad essere scelte quest'anno: adesso è questa la tendenza che si usa e che divide gli spazi. designmag.it Nuovi giochi nei parchi: Spazi più accoglientiCORCIANO - Duecentomila euro in due anni per nuovi giochi nei parchi: il Comune ha stanziato 100 mila euro. A breve le aree verdi saranno arricchite con nuovi giochi. Un ulteriore investimento, sempre ... lanazione.it Mercoledì 21 gennaio i bambini della Scuola dell'Infanzia Don Milani hanno effettuato un'uscita sul territorio per conoscere e visitare i negozi di Vittuone, nell'ambito della progetto di quest'anno "Il mio paese". Ringraziamo tutti i negozianti che ci hanno accolto - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.