Tony Khan ha confermato di aver tentato di acquistare la WWE durante la trattativa di vendita avvenuta nel 2023. La sua dichiarazione arriva dopo che i documenti giudiziari avevano rivelato dettagli su questa operazione. Finora, Khan non aveva commentato pubblicamente questa vicenda, che ora viene confermata dall’interessato. La notizia apre nuove prospettive sulla possibile acquisizione nel settore dello sport e dell’intrattenimento.

Tony Khan ha parlato pubblicamente per la prima volta del suo tentativo di acquistare la WWE durante la trattativa di vendita del 2023, confermando quanto emerso dai documenti giudiziari. Khan rivela perché ha fatto un’offerta per la WWE. Intervenendo al The Coach and Bro Show il 7 aprile 2026, il presidente della AEW ha chiarito che il suo interesse per la WWE non era una semplice curiosità. Se la compagnia era in vendita, sentiva di dover almeno provarci: “Ero molto interessato alla trattativa e, se ci fosse stata una vendita, volevo almeno avere la possibilità di essere coinvolto. Se fosse andata via per meno di quella cifra, me ne sarei pentito amaramente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Tony Khan: “Confermo, ho provato a comprare la WWE”

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