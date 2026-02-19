AEW non teme la concorrenza della WWE secondo Tony Khan
Tony Khan afferma che AEW non teme la concorrenza della WWE, nonostante l’addio di Powerhouse Hobbs, ora Royce Keys in WWE. Khan spiega che la compagnia punta su nuovi talenti e programmi innovativi per mantenere il passo. L’uscita di Hobbs ha portato alcuni a chiedersi se AEW possa affrontare meglio questa sfida. In ogni caso, Khan ribadisce che la promotion si concentra sulla crescita interna e sulla creazione di contenuti originali. La questione rimane aperta, mentre le due aziende continuano a competere sul mercato.
l'addio di Powerhouse Hobbs, ora noto come Royce Keys in wwe, ha acceso una riflessione sullo stato del roster di aew e sulla direzione della promotion. le dichiarazioni di tony khan puntano a una fiducia concreta nel gruppo di lottatori, sottolineando che la scelta di rimanere dipende da motivazioni strutturali, sportive e professionali, piuttosto che da opportunità effimere. invece di considerare le partenze come una perdita, khan descrive il contesto come dinamico e in crescita, con uno slancio che alimenta eventi di alto profilo e una lineup che continua a evolversi. è evidente una competizione serrata tra le tre dimensioni principali: talento, pubblico e palcoscenico di riferimento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
