AEW | Tony Khan tentò di comprare la WWE nel 2023 la sua offerta fu la più bassa

Nel 2023, il proprietario della AEW ha presentato un'offerta tramite la sua società Base 10 nel tentativo di acquistare la WWE, ma si è rivelata la più bassa tra quelle ricevute. I documenti giudiziari desecretati, disponibili dopo tre anni, confermano questa iniziativa durante il processo di vendita che ha portato alla creazione della società TKO.

Documenti giudiziari desecretati rivelano per la prima volta che il proprietario della AEW presentò un’offerta tramite la sua società Base 10 durante il processo di vendita che portò alla nascita della TKO La rivelazione dopo 3 anni. Tony Khan, proprietario della AEW, presentò un’offerta per acquistare la WWE nel 2023, durante il processo di vendita che fu poi vinto da Endeavor e che portò alla creazione della TKO. La notizia, finora sconosciuta, emerge da documenti giudiziari recentemente desecretati nell’ambito di una causa intentata dagli azionisti della WWE presso la Delaware Chancery Court. L’offerta fu presentata tramite Base 10, società riconducibile a Khan attraverso documenti pubblici della Florida. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Tony Khan tentò di comprare la WWE nel 2023, la sua offerta fu la più bassa Articoli correlati AEW non teme la concorrenza della WWE, secondo Tony Khanl'addio di Powerhouse Hobbs, ora noto come Royce Keys in wwe, ha acceso una riflessione sullo stato del roster di aew e sulla direzione della... Finlay sbarca in AEW: come Tony Khan ha superato la WWEIl debutto di David Finlay nell’ultima puntata di Dynamite ha segnato un cambiamento rilevante negli assetti interni della federazione, aprendo una... Altri aggiornamenti su Tony Khan Tony Khan parla dell'apparizione di Ronda Rousey in AEWInoltre, la federazione di Tony Khan sembra destinata a perdere anche Chris Jericho. La leggenda canadese non è disposta a rinnovare il suo contratto con AEW, in scadenza alla fine della stagione 2025 ... worldwrestling.it Ronda Rousey scuote la AEW, le parole di Tony KhanTony Khan spiega il debutto di Ronda Rousey a AEW Revolution: l'alleanza con Marina Shafir e il futuro tra wrestling e MMA ... spaziowrestling.it