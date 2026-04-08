Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio si sono lasciati l'indiscrezione sulla fine della loro storia

Si parla di una rottura tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio, secondo alcune fonti, la relazione sarebbe terminata a seguito di una crisi che non sarebbe stata superata. La notizia circola da fonti vicine ai diretti interessati e riguarda un rapporto sentimentale che si sarebbe concluso recentemente. La coppia avrebbe deciso di separarsi dopo un periodo di tensioni e difficoltà, senza ulteriori dettagli ufficiali su quanto accaduto.

Sarebbe arrivata al capolinea la relazione tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio. L'indiscrezione sulla rottura a causa di una crisi mai superata: "Avrebbe portato alla fine della loro storia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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