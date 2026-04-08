Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio si sono lasciati. La loro relazione era stata resa nota dal settimanale Chi a settembre, quando erano stati fotografati insieme durante una vacanza a Pantelleria. Dopo alcuni mesi, sembra che i due abbiano deciso di interrompere la loro storia. La notizia circola ora tra i media e le fonti vicine ai protagonisti.

Sarebbe giunta al capolinea la storia d'amore tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio. La loro relazione era stata rivelata dal settimanale Chi lo scorso settembre quando la coppia era in vacanza a Pantelleria. Le foto incrociate condivise dai due sui loro profili Instagram non lasciavano alcun. 🔗 Leggi su Today.it

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Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio: amore al capolinea?La storia traTommaso Zorzi e Alex Di Giorgiopotrebbe essere già giunta al capolinea, a rivelarlo èChiche spiega che dopo una relazione durata circa...

Temi più discussi: Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio si sono lasciati: Crisi profonda che avrebbe portato alla fine della loro relazione; Elisabetta Canalis e gli scatti sexy, Olly costretto a dimagrire, Valeria Marini chatta con Sanchez; Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio si sono lasciati: Crisi profonda che avrebbe portato alla fine della loro relazione, lo scoop di Chi Magazine; Tommaso Zorzi è fidanzato con Alex Di Giorgio?.

Crisi tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio: cosa sappiamoNegli ultimi giorni sono circolate voci sulla presunta separazione tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio, una coppia che aveva scelto da subito la riservatezza come regola d’oro. Fonti giornalistiche ri ... notizie.it

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio si sono lasciati? Gli indizi socialLa storia d’amore tra Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e Alex Di Giorgio, nuotatore, sarebbe giunta al capolinea. Ecco le ultimissime indiscrezioni. notizie.it

“Stiamo tornando”. Con una foto insieme a Ida Di Filippo e Tommaso Zorzi, Gianluca Torre annuncia il ritorno di Turisti per case dopo il successo della prima stagione: https://fanpa.ge/ETP89 - facebook.com facebook

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio si sarebbero lasciati, scoop di Chi Magazine: la relazione sarebbe al capolinea dopo una crisi profonda. Dettagli: x.com