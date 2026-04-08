Toaster su Netflix arriva un curioso thriller romantico | ecco quando
Su Netflix è arrivato un nuovo thriller romantico che ruota attorno a un oggetto apparentemente semplice, un tostapane. La trama si sviluppa attraverso una serie di equivoci, segreti e complicazioni che coinvolgono il protagonista e le sue scelte. La storia mette in evidenza come un piccolo elettrodomestico possa scatenare eventi imprevedibili, portando a situazioni sempre più intricate.
A volte basta un oggetto qualunque per mandare tutto fuori controllo. Un piccolo elettrodomestico, apparentemente innocuo, può trasformarsi nel centro di una spirale di equivoci, segreti e guai sempre più grandi. Da questa idea nasce "Toaster", la nuova dark comedy indiana in arrivo su Netflix. 🔗 Leggi su Today.it
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