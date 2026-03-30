La serie è un drama action che e si distingue per le sequenze di combattimento e per il forte rapporto tra i protagonisti Dopo il successo della prima stagione, "Bloodhounds - I segugi" è torna con nuovi episodi su Netflix. La serie sudcoreana, che nel 2023 aveva colpito critica e spettatori grazie a un concentrato di azione, amicizia e risvolti sociali, propone una nuova stagione con tanto di combattimenti spettacolari e nuove minacce: protagonisti dovranno affrontare un mondo ancora più pericoloso. La nuova stagione riparte a distanza di tre anni dagli eventi precedentemente narrati. Dopo aver smantellato una potente organizzazione di strozzini, i due pugili Gun-woo e Woo-jin sembravano aver ritrovato una vita più tranquilla. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Bloodhounds - I segugi 2: il thriller coreano torna su Netflix: quando e cosa aspettarsi

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