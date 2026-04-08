Durante la stagione di WrestleMania, si sono verificati diversi cambi di strategia nel mondo del wrestling, ma recentemente la TNA ha annunciato un cambiamento inaspettato nei confronti di uno dei suoi atleti di punta. Il wrestler coinvolto era al centro di un piano di booking che ora è stato modificato senza preavviso. La decisione ha suscitato curiosità tra fan e addetti ai lavori, anche se i dettagli ufficiali rimangono limitati.

Ora che ci troviamo nella WrestleMania Season è lecito aspettarsi sorprese e cambi di piani di ogni genere, ma stavolta il cambio improvviso è avvenuto in TNA, nei confronti di un top name e di un booking che lo riguardava. Secondo PWInsider, Moose avrebbe dovuto prendere parte allo show MLP Multiverse del 18 aprile, la stessa sera della notte 1 di WrestleMania, ma a quanto pare questo booking sarebbe stato cancellato. Sebbene la TNA avesse inizialmente approvato il booking, l’ex campione è stato rimosso dallo show prima che fosse annunciato. Un’operazione a sorpresa della TNA. Tale operazione non sarebbe stata vista come casuale. L’opinione diffusa è che Moose avrebbe dovuto lavorare con qualche wrestler di un’altra federazione, con tutta probabilità la AEW, e a quanto pare il problema risiederebbe proprio in questo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: Cambio di idea nei rapporti con le altre promotion?

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