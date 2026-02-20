Francesco Renga ha rivelato che la morte di sua madre ha influenzato i suoi rapporti con le donne. Da allora, si sente spesso insicuro e teme di essere abbandonato anche in nuove relazioni. Questa ferita personale ha lasciato tracce profonde nella sua vita sentimentale, creando difficoltà nel fidarsi completamente. Durante una intervista, ha spiegato come il dolore abbia plasmato il suo modo di amare e di relazionarsi con gli altri. Renga si prepara ora a esibirsi sul palco di Sanremo con il brano “Il meglio di me”.

Francesco Renga partecipa in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il meglio di me”. Il brano nasce come un’intima riflessione sul percorso di crescita personale ed è stato scritto da Stefano Tartaglino, Antonio Caputo, Simone Enrico Reo, Mattia Davì, Davide Sartore e lo stesso Renga. Nella serata di venerdì 27 febbraio dedicata alle cover, Renga insieme a Giusy Ferreri si esibirà con “Ragazzo solo, ragazza sola”, versione riadattata in italiano di “Space Oddity” di David Bowie, con un testo riscritto da Mogol e pubblicata nel 1970. In autunno è prevista la partenza di “Live Teatri 2026”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Perdere mia mamma ha pesato sui miei rapporti con le donne. Mai stato libero dall’idea di abbandono dell’amore”: Francesco Renga a Sanremo 2026

Il ritorno di Francesco Renga a Sanremo 2026 per raccontare un amore adultoFrancesco Renga torna a Sanremo nel 2026, portando il brano

“A Sanremo c’era l’idea di fare un format con le ‘figlie di’ ma è saltato per via di Francesco Renga in gara”A Sanremo si sono fatte molte ipotesi e proposte, tra cui un format con le ‘figlie di’, che però è stato cancellato a causa di Francesco Renga in gara.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.