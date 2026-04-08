Napoli | stop al caos a Chiaia Manfredi disciplina la movida

Il sindaco di Napoli ha annunciato che presto presenterà al Consiglio comunale un nuovo regolamento destinato a regolare la movida nel quartiere di Chiaia. La scelta mira a ridurre il caos e a disciplinare le attività notturne, con l’obiettivo di garantire maggiore ordine pubblico. Il provvedimento arriva dopo alcuni mesi di proteste e segnalazioni da parte dei residenti e delle forze dell’ordine.

Il sindaco Gaetano Manfredi porterà a breve davanti al Consiglio comunale un nuovo regolamento per coordinare la vita notturna di Napoli. L’intervento nasce per rispondere a una denuncia formale presentata da 49 cittadini di Chiaia, che chiedono un intervento immediato sulla gestione della movida. L’amministrazione comunale intende potenziare l’attività di vigilanza e controllo sul territorio. L’obiettivo dichiarato dal primo cittadino è stabilire un punto di incontro sostenibile tra le esigenze di profitto delle imprese locali e il diritto al riposo di chi abita il quartiere. L’impatto critico nel quadrilatero dei baretti. La protesta dei residenti di Chiaia si focalizza su un elenco specifico di locali situati nella zona dei baretti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli: stop al caos a Chiaia, Manfredi disciplina la movida Movida a Chiaia, 49 residenti portano il Comune in tribunale: “Basta caos, a rischio salute e vivibilità”Dopo “anni di proteste inascoltate”, i residenti del quadrilatero dei baretti avviano un’azione civile contro il Comune: chiedono stop ad asporto e... Napoli, controlli nella movida di Chiaia: denunce nei B&B e locali della Napoli beneUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Temi più discussi: Golfo di Napoli, trasporti nel caos causa vento; Comitato Tassisti: 'Senza pianificazione caos traffico per Pasqua a Napoli'; Municipalità di Napoli, caos e nuove regole: approfondimento su Radio Amore; Movida a Napoli, anche Chiaia in tribunale contro il Comune. Caos traffico a Napoli: i taxi contro il Comune, «Vietate le auto in centro nei festivi»Le organizzazioni sindacali SITAN/ATN-UGL e Unimpresa hanno inviato una dura lettera all'assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza, denunciando le gravi ... cronachedellacampania.it Napoli, caos in consiglio comunale: sospesa la seduta, consiglieri municipali in protestaCaos in consiglio comunale. La seduta dell’assise cittadina è stata sospesa per la protesta di un gruppo di una cinquantina di consiglieri municipali. I rappresentanti delle ... ilmattino.it Romelu Lukaku continua la riabilitazione in Belgio e si allena da solo al centro sportivo dell’Anversa. Il Napoli non approva la gestione del recupero e attende il ritorno del giocatore tra malumori e possibili conseguenze: https://fanpa.ge/BKZdQ - facebook.com facebook Il retroscena: #Napoli, quel sondaggio con De Zerbi prima del #Tottenham. E #Italiano… x.com