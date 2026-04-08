Tirocini all’estero per disoccupati quali sono i requisiti per candidarsi al progetto Meis

Un nuovo programma offre ai disoccupati la possibilità di partecipare a tirocini all’estero, con requisiti specifici per la candidatura. Il progetto mira a favorire l’acquisizione di competenze pratiche e a migliorare le opportunità di reinserimento nel mercato del lavoro. Le procedure di selezione prevedono la presentazione di determinati documenti e il rispetto di alcuni criteri stabiliti dall’ente promotore. La partecipazione è rivolta a coloro che soddisfano i requisiti richiesti e desiderano arricchire il proprio percorso professionale.

In un mercato del lavoro sempre più competitivo e in continua trasformazione, le esperienze internazionali rappresentano un elemento decisivo per distinguersi. In questo scenario si inserisce il progetto Meis 2, che offre tirocini all’estero a persone disoccupate, puntando proprio sulla mobilità come leva per l’occupazione. L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per chi vuole rimettersi in gioco e costruire un percorso professionale più solido, attraverso un’esperienza lavorativa in contesti europei. Cos’è il progetto Meis 2. Il progetto Meis 2 (mobilità internazionale esperienziale per lo sviluppo, ndr) è promosso dal Camerana Learning Hub nell’ambito dei programmi di mobilità sostenuti dalla Regione Piemonte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Tirocini all’estero per disoccupati, quali sono i requisiti per candidarsi al progetto Meis Lazio, Arsial apre i tirocini extracurriculari retribuiti: requisiti, stipendio e come candidarsiRoma, 2 febbraio 2026 – L’Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, dà il via ad “AGRISTART”, il... Tirocini in Sicilia: "Formati per essere nuovamente disoccupati"Triste la Sicilia: tirocinanti beffati da una formazione che và in un binario morto senza assunzione del lavoro. Temi più discussi: Progetto MEIS 2: tirocini all’estero per persone disoccupate tra i 18 e i 35 anni; 17 Stage in Finlandia all’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche per 6 mesi; Erasmus+ / Graduatorie provvisorie bando per studio a.a. 2026/27; Voltolina (Repubblica degli stagisti): Giovani hanno fame di buone opportunità di lavoro, vanno dove le trovano. Tirocini all’estero per disoccupati, quali sono i requisiti per candidarsi al progetto MeisIl progetto Meis 2 mette a disposizione tirocini formativi all’interno di aziende da svolgersi in diversi Paesi della Comunità Europea ... quifinanza.it Rapporto 2025 AlmaLaurea: più tirocinio e studio all'estero nel profilo dei laureatiBrescia, 11 giugno 2025 – Incrementi per le esperienze di tirocinio, studio all’estero e mobilità per motivi di studio e un lieve peggioramento dei dati relativi all’età alla laurea e alla regolarità ... quotidiano.net Tirocini non pagati: scoppia la protesta degli studenti infermieri Una mobilitazione che accende il dibattito su diritti e formazione Leggi l’approfondimento completo - facebook.com facebook