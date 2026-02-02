Lazio Arsial apre i tirocini extracurriculari retribuiti | requisiti stipendio e come candidarsi

Da cdn.ilfaroonline.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma apre i tirocini extracurriculari retribuiti. L’Arsial ha annunciato che dal 2 febbraio 2026 si possono inviare le candidature per il nuovo programma “AGRISTART”. Si tratta di tirocini rivolti a giovani interessati a imparare e crescere nel settore agricolo. Gli stage sono retribuiti e l’obiettivo è offrire un’opportunità concreta di formazione. Chi vuole partecipare deve rispettare alcuni requisiti e seguire le modalità di candidatura indicate dall’Agenzia.

Roma, 2 febbraio 2026 – L’Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, dà il via ad “ AGRISTART ”, il programma dedicato ai percorsi di crescita, apprendimento e sviluppo delle competenze all’interno dell’Agenzia. Il programma prende avvio con l’attivazione dei tirocini extracurriculari, pensati per offrire un’opportunità concreta a chi desidera orientarsi, mettersi alla prova e rafforzare il proprio profilo professionale. Le adesioni sono state aperte ieri, sabato 31 gennaio 2026. Chi può candidarsi. I tirocini extracurriculari rientrano in una più ampia strategia di investimento sulle persone e rappresentano una misura di politica attiva del lavoro rivolta a chi si trova in una fase di transizione formativa o occupazionale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

