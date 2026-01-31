Ti connetti alle reti Wi-Fi pubbliche? Ecco cosa non fare per evitare di essere truffato

Da screenworld.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Connettersi alle reti Wi-Fi pubbliche è diventata una abitudine comune, soprattutto quando si aspetta un treno. Ma attenzione, questa scelta può nascondere rischi concreti. Molti utenti si lasciano attirare dalla comodità, senza pensare alle possibili trappole digitali. È importante sapere cosa evitare per non finire truffati o condividere dati sensibili con malintenzionati.

Connettersi a una rete Wi-Fi pubblica mentre si aspetta un treno. Un gesto automatico, ormai parte della routine quotidiana di milioni di persone. Eppure, quello che è accaduto di recente nel Regno Unito dimostra quanto questa abitudine apparentemente innocua possa trasformarsi in un incubo digitale. In 19 diverse stazioni ferroviarie britanniche, i passeggeri hanno assistito a qualcosa di profondamente inquietante: i loro dispositivi sono stati violati e sui loro schermi sono comparsi messaggi che rimandavano ad attacchi terroristici. L’attacco ha colpito con precisione chirurgica la rete Wi-Fi gestita da Network Rail, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria britannica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

ti connetti alle reti wi fi pubbliche ecco cosa non fare per evitare di essere truffato

© Screenworld.it - Ti connetti alle reti Wi-Fi pubbliche? Ecco cosa non fare per evitare di essere truffato

Approfondimenti su Wi Fi Pubblico

Sono connesso al Wi-Fi ma non navigo: cosa fare?

Wi-Fi lento? Potrebbero essere questi 5 oggetti che hai in casa

Se la tua connessione Wi-Fi risulta lenta, potrebbe essere causata da alcuni oggetti presenti in casa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Wi Fi Pubblico

Argomenti discussi: Ti connetti alle reti Wi-Fi pubbliche? Ecco cosa non fare per evitare di essere truffato; Stagione 3 di Shrinking: quando tornerà la commedia di successo di Apple TV?.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.