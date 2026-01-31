Connettersi alle reti Wi-Fi pubbliche è diventata una abitudine comune, soprattutto quando si aspetta un treno. Ma attenzione, questa scelta può nascondere rischi concreti. Molti utenti si lasciano attirare dalla comodità, senza pensare alle possibili trappole digitali. È importante sapere cosa evitare per non finire truffati o condividere dati sensibili con malintenzionati.

Connettersi a una rete Wi-Fi pubblica mentre si aspetta un treno. Un gesto automatico, ormai parte della routine quotidiana di milioni di persone. Eppure, quello che è accaduto di recente nel Regno Unito dimostra quanto questa abitudine apparentemente innocua possa trasformarsi in un incubo digitale. In 19 diverse stazioni ferroviarie britanniche, i passeggeri hanno assistito a qualcosa di profondamente inquietante: i loro dispositivi sono stati violati e sui loro schermi sono comparsi messaggi che rimandavano ad attacchi terroristici. L’attacco ha colpito con precisione chirurgica la rete Wi-Fi gestita da Network Rail, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria britannica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ti connetti alle reti Wi-Fi pubbliche? Ecco cosa non fare per evitare di essere truffato

Approfondimenti su Wi Fi Pubblico

Se la tua connessione Wi-Fi risulta lenta, potrebbe essere causata da alcuni oggetti presenti in casa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Wi Fi Pubblico

Argomenti discussi: Ti connetti alle reti Wi-Fi pubbliche? Ecco cosa non fare per evitare di essere truffato; Stagione 3 di Shrinking: quando tornerà la commedia di successo di Apple TV?.

Un ramo caduto ospita oltre 1.000 specie. Il legno morto è un micro-ecosistema importante. Cosa vive in un ramo caduto: - Larve di coleotteri che si sviluppano per 2 anni all'interno - Tunnel di api solitarie che nidificano nel legno morbido - Reti di funghi che d - facebook.com facebook

Esistono “ponti” che permettono all’elettricità di cambiare pelle. Si tratta dei trasformatori: dispositivi che alzano e abbassano la tensione, permettendo all'energia di viaggiare e connettere reti diverse. Con 781 trasformatori attivi su oltre 75.200 km di linee x.com