Miochimia palpebrale che cos' è il fenomeno dell' occhio che trema e come si cura

La miochimia palpebrale è un fenomeno frequente caratterizzato da tremore involontario di una o entrambe le palpebre, spesso temporaneo e benigno. Si verifica generalmente a causa di stress, affaticamento o consumo di caffeina. Sebbene sia un disturbo lieve, è importante conoscere le cause e le possibili strategie di gestione. In questa guida, approfondiremo le caratteristiche della miochimia e i rimedi più efficaci per alleviarne i sintomi.

Che cos’è esattamente? La miochimia palpebrale è una contrazione involontaria e intermittente dei muscoli della palpebra, percepita come un tremolio rapido e ripetuto. «Si tratta di vere e proprie contrazioni muscolari involontarie, molto ravvicinate tra loro, che il paziente avverte in modo intenso», spiega il professor Reinaldi. «Curiosamente, però, chi osserva dall’esterno spesso non se ne accorge». Il fattore neurologico Nonostante coinvolga l’occhio, la miochimia palpebrale non nasce quasi mai da un problema oculare. «È fondamentalmente un fenomeno legato al sistema nervoso», chiarisce Reinaldi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

