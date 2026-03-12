Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un interesse del Barcellona per l’attaccante norvegese, considerato possibile erede di un altro attaccante nel club. Tuttavia, l’agente dell’attaccante ha smentito categoricamente queste voci, chiarendo la posizione dell’atleta riguardo al proprio futuro. La vicenda ha attirato l’attenzione di media e tifosi, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulle trattative.

Lobotka Juve, lo slovacco valuta l’addio: lascerebbe il Napoli solo a queste condizioni. Le ultimissime Infortunio Lobotka, il centrocampista salta anche Napoli Lecce? Arriva la decisione Torino, D’Aversa sicuro: «Non è detto che si vada sempre avanti con lo stesso undici, sono i giocatori a decidere in settimana» Galliani si racconta: «Vi racconto il Milan di Sacchi, Capello e Ancelotti. Berlusconi, pensava in grande. Sui giorni del condor.» Parma, parla Cuesta: «L’identità di squadra deve rimanere invariata. Suzuki o Corvi? Inizieremo con... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Haaland Barcellona, tutto falso? Arriva la smentita dell’agente: svelata la posizione del norvegese

Articoli correlati

Icardi Juve, arriva la clamorosa smentita dell’agente: tutta la verità sulla trattativa e sulle parole del bomber argentinoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Focolaio di meningite nei locali di Napoli, è tutto falso: la catena Whatsapp smentita dall’ospedale CotugnoL'ospedale Cotugno smentisce le informazioni circolate nelle chat: non risulta un focolaio di meningite e non è vero che due ragazzi sono deceduti.

Contenuti e approfondimenti su Haaland Barcellona

Il candidato alla presidenza del Barcellona: Haaland non è un'opzione praticabile nel breveLe elezioni in casa Barcellona si avvicinano. Domenica i soci blaugrana sceglieranno il nuovo presidente e il candidato Victor Font è tornato a parlare ai microfoni di Radio Barcelona di Haaland, ... tuttomercatoweb.com

A Barcellona è tempo di campagna elettorale. Font: Haaland e Julian sono possibiliA Barcellona è tempo di campagna elettorale e, come spesso accade in queste fasi, le promesse e i grandi nomi tornano al centro del dibattito. I candidati alla presidenza del club stanno moltiplicando ... tuttomercatoweb.com