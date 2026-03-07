Thiago Motta clamoroso | può subentrare al Tottenham in caso di esonero lampo di Tudor

Thiago Motta potrebbe prendere il posto di Tudor al Tottenham nel caso in cui l’allenatore venga esonerato rapidamente. La notizia circola con insistenza e riguarda una possibile sostituzione immediata nel quadro tecnico della squadra. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma la situazione rimane sotto osservazione. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi addetti ai lavori e tifosi.

