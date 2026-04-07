In vista di un possibile cambio sulla panchina, la società del club sta valutando diverse opzioni per il futuro tecnico. Tra i nomi sul tavolo c’è anche un ex calciatore che ha già avuto esperienze in nazionale, ma non mancano altri profili. Il presidente del club ha recentemente espresso interesse per un nuovo allenatore, lasciando aperta la possibilità di un colpo di scena. La decisione finale dovrebbe essere annunciata a breve.

Dieci anni dopo, il ritorno di Antonio Conte sulla panchina dell'Italia non è da escludere. Non l'ha fatto né l'allenatore ("Se fossi nella Federazione, mi considererei") né tantomeno Aurelio De Laurentiis, che si è detto disposto a lasciarlo partire se servisse a risollevare le sorti della Nazionale. Spirito di collaborazione nei confronti del calcio italiano, certo, ma è anche la prospettiva di risparmiare un ingaggio piuttosto oneroso a far cogliere gli aspetti utili di un addio che sarebbe comunque un po' sofferto. Conte ha riportato il Napoli sulla vetta d'Italia, ha vinto uno scudetto e una Supercoppa e ha alla portata la qualificazione in Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte in Nazionale? Napoli su Thiago Motta, ma occhio al colpo di scena firmato De Laurentiis

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Napoli, Conte in Nazionale: chi lo sostituirà?Antonio Conte, attuale mister del Napoli, ha firmato un contratto che lo lega al club partenopeo fino all’2027. La situazione, tuttavia, potrebbe cambiare. dailynews24.it

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# 02.04.2011 | 3-0 Il 2 aprile di quindici anni fa, andava in scena uno spettacolo: Pato sigla l'uno-due che segna il match, nel mezzo Abbiati blinda su Thiago Motta e Chivu viene espulso, in un confronto dove il Milan ha - facebook.com facebook