A Napoli, la presenza di Thiago Motta sta creando un certo allarme tra i tifosi, paragonabile alla paura suscitata dalla famosa invasione aliena di

Perfettamente riuscita la destabilizzazione della Gazzetta, chapeau. Manca solo Giuntoli. Addirittura c’è chi ha mormorato: “A questo punto meglio Italiano” Maledetta Gazzetta, hai vinto anche stavolta. È panico in città dopo la notizia di Thiago Motta favorito per la panchina del Napoli. È stato un mercoledì particolarmente agitato e non tanto per la riapertura delle scuole dopo le vacanze pasquali. Molte le chiamate ai numeri d’emergenza: “ma davvero De Laurentiis prende Thiago Motta?”. Le forze speciale si sono lasciate trovare impreparate ad affrontare la situazione straordinaria. Qualcuno – esagerando – ha voluto paragonare la mattinata napoletana a quel che accadde negli Stati Uniti col programma radiofonico di Orson Welles “La guerra dei mondi”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Thiago Motta, e a Napoli è panico come per La guerra dei mondi

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