La Gazzetta terrorizza Napoli | Thiago Motta in cima alla lista

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato online un articolo in cui si afferma che Thiago Motta sarebbe in cima alla lista dei possibili sostituti di un allenatore di spicco nel Napoli. L'indiscrezione si basa su fonti non specificate e non è stata confermata ufficialmente dalla società. La notizia ha attirato l'attenzione dei tifosi e dei media, suscitando discussioni sulla possibile transizione tecnica della squadra.

Per l'eventuale dopo Conte. Sarebbe un atto di autolesionismo al livello di Gattuso al posto di Ancelotti. Siamo certi che De Laurentiis un errore simile non lo commetterà mai più Db Torino 16022025 - campionato di calcio serie A Juventus-Inter foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Thiago Motta Siamo al terrorismo psicologico (nonché calcistico) da parte della Gazzetta dello Sport che nell’edizione on line spara l’indiscrezione secondo cui per l’eventuale dopo Conte in cima alla lista di De Laurentiis ci sarebbe Thiago Motta. Sarebbe un atto autolesionistico con pochissimi precedenti nella storia mondiale del calcio. È vero che De Laurentis è il signore che esonerò Ancelotti per prendere Gattuso ma quello era un momento di grande confusione presidenziale, c’erano da gestire i postumi dell’ammutinamento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Gazzetta terrorizza Napoli: Thiago Motta in cima alla lista Leggi anche: Napoli, Sulemana in cima alla lista: contatti con l’Atalanta Napoli-Conte, possibile addio a giugno: spunta Thiago Motta per il futuro | CMIl matrimonio tra il Napoli e Antonio Conte potrebbe concludersi con un anno di anticipo, specialmente nel caso in cui la squadra non dovesse...