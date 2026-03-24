Il tecnico romeno è nel mirino dopo il pari di Firenze: due punti nelle ultime tre per i nerazzurri e discorso Scudetto incredibilmente riaperto Il pari con la Fiorentina ha letteralmente e definitivamente gettato nel panico l’Inter. L’ambiente e la pressoché totalità dei tifosi, i quali ora temono per davvero che lo Scudetto possa scivolare via finendo nelle mani di Milan o Napoli. Sotto accusa c’è anche Cristian Chivu, al ‘Franchi’ in tribuna poiché squalificato. C’è chi invoca l’esonero immediato dell’allenatore romeno, proprio per evitare di rivivere l’incubo della passata stagione. Spicca il commento molto forte di Simone Nicoletti, un blogger interista molto conosciuto e attivo su X. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Panico Inter, fanno fuori Chivu ora: “Thiago Motta al suo posto”

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