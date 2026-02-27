la major league soccer mls apre la stagione 2026 su apple tv

Sabato inizia ufficialmente la stagione 2026 della Major League Soccer, trasmessa in esclusiva su Apple TV. Tutte le 30 squadre scenderanno in campo durante il weekend, dando il via a un nuovo ciclo di partite e sfide. L'interesse si concentra sulla ripresa del campionato e sulle novità che accompagneranno questa edizione, attirando l’attenzione degli appassionati di calcio negli Stati Uniti.

