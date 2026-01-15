Perugia nuova manifestazione de L' Umbria della Pace | Tutti per la Palestina libertà per Mohammad Hannoun

Da perugiatoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia si svolge la nuova manifestazione de L'Umbria della Pace, con l'invito a sostenere la causa palestinese, promuovere la pace e solidarizzare con il popolo venezuelano. L'evento si distingue anche per la richiesta di libertà per Mohammad Hannoun, sottolineando l'impegno per i diritti umani e la pace. Un'occasione per esprimere vicinanza e sensibilità verso questioni internazionali di attualità.

"Tutti per la Palestina, tutti per la Pace, tutti contro il riarmo, solidarietà col popolo Venezuelano, libertà per Mohammad Hannoun". Nuova manifestazione de L'Umbria della Pace a Perugia. Sui social viene annunciata una fiaccolata da Piazza IV Novembre dalle 17,30 di sabato 17 gennaio 2026.“Il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Corteo pro Pal, ma a Sesto San Giovanni. In testa Mohammad Hannoun: "Con la Palestina fino alla liberazione"

Leggi anche: Mohammad Bakri, la resistenza culturale della Palestina

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Nuoto Umbro, una propaganda in crescita: la Piscina Pellini di Perugia apre la stagione con numeri e idee i...; Al Teatro Morlacchi il nuovo rito sonoro e verbale di Giovanni Lindo Ferretti; Caso Hannoun, la sindaca non risponde ma si dice garantista. Bagarre e centrodestra all'attacco: «Inammissibile; Sanfra: il palcoscenico del racconto contemporaneo.

Perugia Maxima, dal 20 dicembre la nuova Guida di Repubblica - L'Arco Etrusco, l'università degli studi, l'Accademia di Belle Arti, i palazzi nobili, i musei, gli spazi culturali, la musica e l'arte nelle piazze e tra i vicoli del centro: è dedicata a Perugia, ... ansa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.