Perugia nuova manifestazione de L' Umbria della Pace | Tutti per la Palestina libertà per Mohammad Hannoun

A Perugia si svolge la nuova manifestazione de L'Umbria della Pace, con l'invito a sostenere la causa palestinese, promuovere la pace e solidarizzare con il popolo venezuelano. L'evento si distingue anche per la richiesta di libertà per Mohammad Hannoun, sottolineando l'impegno per i diritti umani e la pace. Un'occasione per esprimere vicinanza e sensibilità verso questioni internazionali di attualità.

"Tutti per la Palestina, tutti per la Pace, tutti contro il riarmo, solidarietà col popolo Venezuelano, libertà per Mohammad Hannoun". Nuova manifestazione de L'Umbria della Pace a Perugia. Sui social viene annunciata una fiaccolata da Piazza IV Novembre dalle 17,30 di sabato 17 gennaio 2026.“Il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Corteo pro Pal, ma a Sesto San Giovanni. In testa Mohammad Hannoun: "Con la Palestina fino alla liberazione" Leggi anche: Mohammad Bakri, la resistenza culturale della Palestina Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Nuoto Umbro, una propaganda in crescita: la Piscina Pellini di Perugia apre la stagione con numeri e idee i...; Al Teatro Morlacchi il nuovo rito sonoro e verbale di Giovanni Lindo Ferretti; Caso Hannoun, la sindaca non risponde ma si dice garantista. Bagarre e centrodestra all'attacco: «Inammissibile; Sanfra: il palcoscenico del racconto contemporaneo. Perugia Maxima, dal 20 dicembre la nuova Guida di Repubblica - L'Arco Etrusco, l'università degli studi, l'Accademia di Belle Arti, i palazzi nobili, i musei, gli spazi culturali, la musica e l'arte nelle piazze e tra i vicoli del centro: è dedicata a Perugia, ... ansa.it Da Perugia per ritirare la sua nuova A3 con finanziamento e garanzia 36 mesi! Ringraziamo Angelo per la fiducia che ci ha accordato ed Andrea per averci affidato la vendita della sua auto. Se anche devi vendere la tua auto, o stai cercando un #usatogarantit facebook #umbria Sisma 2022 (Ancona) e 2023 (Umbertide, Perugia, Gubbio): intesa su nuova ordinanza e proroga dei termini al 31 dicembre 2025 @RegioneUmbria sismaumbria2016.it/articolo/sisma… x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.