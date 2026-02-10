Donna rientra a casa e viene minacciata con un machete rapina choc a Torino | arrestato un 35enne

Questa mattina a Torino, una donna è stata sorpresa in casa da un uomo che l’ha minacciata con un machete. L’uomo, un 35enne, ha cercato di rapinarla, ma è stato subito fermato dalla polizia e arrestato. La vittima sta bene, mentre il rapinatore ora si trova in commissariato.

Un uomo di trentacinque anni è stato arrestato per tentata rapina aggravata durante un intervento della Polizia di Stato avvenuto a Torino, nel quartiere Barriera Milano. Il soggetto è stato fermato dopo aver aggredito una ragazza per sottrarle lo smartphone, minacciandola con un grosso coltello. Intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato in Torino, precisamente in via Bologna, nel quartiere Barriera Milano. Gli agenti dell'U.P.G.S.P. sono intervenuti a seguito di una segnalazione che riferiva di una rapina ai danni di una giovane donna.

