Lo scorso 3 aprile, in una pizzeria di Torino, si è verificata un’aggressione con un machete che ha coinvolto tre persone. La vicenda, rimasta in parte sconosciuta fino a oggi, è stata resa nota solo dopo l’arresto di un uomo tunisino di 21 anni. La scena si è svolta in modo violento, con l’aggressore che avrebbe pronunciato la frase “Non la devi guardare” prima di colpire.

È un’aggressione quasi in stile Arancia Meccanica quella che si è consumata in una pizzeria di Torino lo scorso 3 aprile ma di cui si è avuta notizia solo in queste ore, a seguito dell’arresto di un tunisino di 21 anni. Erano circa le 23 quando un gruppetto di tunisini, con evidente voglia di provocare, ha cercato di attaccare briga con un altro gruppo di stranieri, ma pakistani, che stavano cenando. L’accusa? Aver guardato troppo (e disturbato) una ragazza che era seduta a un altro tavolo. I pakistani si sono difesi, sostenendo che non stavano facendo nulla di male (versione confermata anche dal titolare del locale, che quel giorno passava la gestione a un altro) ma pare che i tunisini avessero già deciso che ci sarebbe stata una rissa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Non la devi guardare”. E colpiscono tre persone un machete in pizzeria: arrestato un tunisino

Roma, tunisino armato di machete e pistola semina il panico in stradaArmato di machete, ha seminato il panico in strada; con sé, inoltre, aveva una pistola con matricola abrasa.

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Non la devi guardare. E colpiscono tre persone un machete in pizzeria: arrestato un tunisinoL’aggressione è nata da un pretesto: prima di utilizzare le lame è stato spruzzato nel locale lo spray urticante ... msn.com

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