Parroco e volontaria perseguitati al Giambellino | 21enne arrestato per atti molesti e minacce anche di morte

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di aver molestato e minacciato un parroco e un’ausiliaria diocesana. Secondo quanto riferito, l’indagato avrebbe anche compiuto ripetute intrusioni nei locali della parrocchia e avrebbe rivolto comportamenti molesti verso fedeli e collaboratori. Le condotte persecutorie e le minacce di morte sono state denunciate e portate all’attenzione delle autorità.

Milano, 8 aprile 2026 – Condotte persecutorie e minacciose ai danni di un parroco e di un’ausiliaria diocesana, oltre che di ripetuti episodi di intrusione nei locali parrocchiali e comportamenti molesti verso fedeli e collaboratori. Sono queste le accuse che hanno portato la polizia a eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un egiziano di 21 anni. Violenza verbale e fisica. L’attività investigativa, avviata a seguito delle denunce sporte nel mese di marzo dalle due persone offese presso i Commissariati Lorenteggio e Porta Genova, ha consentito ai poliziotti del Commissariato Porta Genova di ricostruire un allarmante susseguirsi di episodi di violenza verbale e fisica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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