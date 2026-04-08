Terribile incidente autostrada completamente blindata Code lunghe e soccorsi sul posto

Questa mattina, un grave incidente si è verificato sulla A9 tra Lainate e il confine svizzero, nei pressi del viadotto Brogeda. La strada è stata interdetta al traffico, creando lunghe code e rallentamenti significativi per i veicoli diretti verso la Svizzera. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, mentre gli automobilisti hanno dovuto affrontare un traffico molto intenso. La situazione resta critica e si attendono aggiornamenti sulle condizioni e sulle operazioni di rimozione.

Mattinata difficile per gli automobilisti diretti verso la Svizzera: intorno alle 8:30 la viabilità nell’area della A9 Lainate-Como-Chiasso è stata fortemente condizionata da un incidente avvenuto nei pressi del viadotto Brogeda. Lo scontro si è verificato in via Asiago, a Como, in un punto esterno alla rete autostradale ma strategico per l’accesso allo svincolo, con effetti immediati sul traffico. A seguito dell’impatto è stata disposta la chiusura dell’uscita Lago di Como. Nell’incidente sono rimasti coinvolti tre veicoli; una delle auto si è ribaltata sulla carreggiata. Il bilancio è di tre persone ferite, tutte in condizioni lievi, assistite dal personale sanitario del 118 e dall’automedica intervenuti sul posto. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Terribile incidente, autostrada completamente blindata. Code lunghe e soccorsi sul posto Incidente mortale, inferno in autostrada. Soccorsi sul posto e lunghe codeLa pioggia improvvisa, il fondo stradale che cambia in pochi minuti, la sensazione di trovarsi all’improvviso su una lastra di ghiaccio. Leggi anche: Schianto micidiale in autostrada, tutto bloccato: soccorsi sul posto, lunghe code MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 100 AUTO COINVOLTE. CI SONO MORTI E FERITI Temi più discussi: Tragico schianto in autostrada: morto un giovane, grave una ragazza e altri sei in ospedale; Autostrada Salerno Reggio C. terribile incidente; Incidente in A14 la sera di Pasqua: muore 21enne calciatore; Terribile incidente: scontro tra due auto, una finisce contro il guardrail. Morta una donna. Terribile incidente a Grangia di Traves: donna investita da un'auto, morta Domitilla BonfadiniUn terribile incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 7 aprile 2026, sulla provinciale 1 in frazione Grangia di Traves. Domitilla Bonfadini, 94enne del posto, è stata investita da un ... torinotoday.it Terribile incidente stradale in Italia, schianto in galleria tra auto e camion: il bilancio è tragicoTerribile incidente stradale sull'A14, auto contro camion: morta una donna di 62 anni, ferite tre persona, tra cui un bambino ... notizie.it Già due anni dal terribile incidente costato la vita al maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, e all'appuntato scelto Francesco Ferraro, di 27 anni. Un evento drammatico che ci ha lasciato sgomenti e affranti. https://www.infodivise.it/tragedia-a-campagna-due-c - facebook.com facebook