Un grave incidente ha provocato lutto e disagi sull’autostrada, con soccorsi in corso e code prolungate. La pioggia improvvisa e il manto stradale reso scivoloso in pochi minuti hanno contribuito a creare condizioni difficili, simili a una lastra di ghiaccio. Questo episodio evidenzia l’importanza di mantenere prudenza e attenzione in condizioni meteorologiche avverse.

La pioggia improvvisa, il fondo stradale che cambia in pochi minuti, la sensazione di trovarsi all’improvviso su una lastra di ghiaccio. È così che uno dei tanti camionisti coinvolti ha descritto quanto accaduto durante una notte trasformata in incubo, parlando ieri mattina a una radio tedesca. “Ha iniziato a piovere e due o tre minuti dopo tutto era diventato scivoloso. Poi camion e auto hanno iniziato a slittare come sul ghiaccio. Non si poteva frenare. Il rimorchio ha spinto la motrice lateralmente e la situazione si è fatta davvero pericolosa. Ho dovuto fermarmi”. Una testimonianza che restituisce tutta la drammaticità di una sequenza di eventi rapidissimi e incontrollabili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente mortale, inferno in autostrada. Soccorsi sul posto e lunghe code

Schianto micidiale in autostrada, tutto bloccato: soccorsi sul posto, lunghe codeVenerdì 23 gennaio 2026, un grave incidente sull’autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco ha causato l’interruzione del traffico e lunghe code.

Incidente stradale mortale: disastro in autostrada. Soccorsi sul postoUn incidente stradale mortale si è verificato in autostrada a causa di una pioggia improvvisa che ha reso il fondo scivoloso e pericoloso.

