Terremoto oggi nei Campi Flegrei | magnitudo 3.5 avvertito anche a Napoli Sciame sismico in corso

Oggi i Campi Flegrei sono stati interessati da un terremoto di magnitudo 3.5 che è stato avvertito anche a Napoli. La popolazione locale ha percepito chiaramente le scosse, mentre si segnala uno sciame sismico ancora in corso nella zona. La sequenza di eventi sismici ha provocato preoccupazione tra i residenti e ha portato a varie segnalazioni di vibrazioni.

Roma, 28 febbraio 2026 – Campi Flegrei senza pace. La terra trema ancora, con un doppio terremoto avvertito oggi dalla popolazione. Una scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata dall'Ingv nell'area: il sisma è avvenuto alle 11.19 e l'epicentro è stato localizzato nella zona di Solfatara, a circa quattro chilometri da Pozzuoli. Il terremoto, rilevato a circa tre chilometri di profondità, è stato avvertito anche in diverse zone di Napoli, in particolare nei quartieri di Soccavo, Pianura e Vomero. Tre minuti dopo, alle 11.22, l'Ingv ha registrato una seconda scossa, di intensità inferiore (magnitudo stimata 2.2), con epicentro localizzato sempre a 3 chilometri di profondità nella zona di Solfatara. CAMPI FLEGREI - Comunicato sciame sismico, aggiornamento n. 1 Dalle ore (UTC) 10:18 del 28/02/2026 è in corso uno sciame sismico nell'area Campi Flegrei. All'orario di emissione del presente Comunicato sono stati rilevati in via preliminare 8 terremoti.