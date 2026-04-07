Campi Flegrei scossa prima dell’alba di magnitudo 3.3 | sciame sismico in corso

Nelle prime ore di questa mattina, l’area dei Campi Flegrei è stata interessata da una scossa di terremoto di magnitudo 3.3. Si è trattato di un evento sismico che ha fatto seguito a uno sciame di scosse che si sta verificando nelle ultime ore. La scossa si è verificata prima dell’alba e ha coinvolto una vasta zona della regione. Non ci sono ancora notizie di danni o feriti.

Nelle prime ore di oggi, una nuova scossa di terremoto ha interessato l’area dei Campi Flegrei. Secondo quanto comunicato dalla Sala Operativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Osservatorio Vesuviano, l’evento sismico principale è stato registrato alle 04:32, con una magnitudo di 3.3. Campi Flegrei, scossa prima dell'alba di magnitudo 3.3: sciame sismico in corso L'epicentro del sisma tra Pozzuoli e Agnano, a una profondità di circa 2 chilometri, un dato che giustifica la forte percezione del movimento da parte della popolazione, spesso accompagnata da rumori simili a boati. La scossa è stata avvertita in tutta l'area flegrea, inclusi i comuni di Quarto e Bacoli e i quartieri partenopei di Agnano, Fuorigrotta e Bagnoli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Campi Flegrei, scossa prima dell’alba di magnitudo 3.3: sciame sismico in corso Leggi anche: Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.5 avvertita dalla popolazione Leggi anche: Terremoto Campi Flegrei, scossa 3.3 nella notte e in corso sciame sismico Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5 Temi più discussi: Terremoto Campi Flegrei, doppia scossa nella notte: eventi nell’area di Monte Olibano; Scossa di terremoto a Napoli alle 4.32, sisma ai Campi Flegrei; Cinque scosse di terremoto nei Campi Flegrei nelle ultime 24 ore; Terremoto ai Campi Flegrei, scossa all’alba avvertita a Napoli. Terremoto ai Campi Flegrei, scossa all’alba avvertita a NapoliIl sisma è stato registrato intorno alle 4:32 dall’Ingv, con epicentro localizzato tra Pozzuoli e l’area flegrea ... dire.it Scossa di terremoto a Napoli alle 4.32, sisma ai Campi FlegreiLa terra ha tremato ancora a Napoli, alle prime luci dell'alba di oggi, martedì 7 aprile, diverse scosse la più forte di magnitudo 3.6. Tanta paura ma nessun danno e conseguenze. Le scosse del giorno ... msn.com CAMPI FLEGREI - Comunicato di aggiornamento n. 1 Dalle ore (UTC) 02:32 del 07/04/2026 è in corso uno sciame sismico nell’area Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente Comunicato sono stati rilevati in via preliminare 3 terremoti con magnitudo - facebook.com facebook