Nella zona dei Campi Flegrei vicino a Pozzuoli si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3,4, con il sisma avvenuto a circa un chilometro di profondità. Contestualmente, si sta registrando uno sciame sismico che coinvolge l’area. La situazione viene monitorata dalle autorità e dai sismologi, senza al momento segnalazioni di danni o feriti.

Scossa di terremoto di magnitudo 3,4 nella zona dei Campi Flegrei, vicino a Pozzuoli, a Napoli. Il sisma è stato registrato alle 16:48, a una profondità di un chilometro, ed è stato avvertito anche a Bacoli, Arco Felice, nei quartieri occidentali di Napoli, da Bagnoli a Fuorigrotta ai Camaldoli. Nell’area della Solfatara (sempre a Pozzuoli) è iniziato uno sciame sismico con una prima scossa, di magnitudo 2,3, registrata alle 14:48 e le successive a partire dalle 15:30. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3,4 e sciame sismico in corso: la situazione

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Campi Flegrei, scossa prima dell’alba di magnitudo 3.3: sciame sismico in corsoNelle prime ore di oggi, una nuova scossa di terremoto ha interessato l’area dei Campi Flegrei.

Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5

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Terremoto ai Campi Flegrei, scossa all’alba avvertita a Napoli. Nessun danno, verifiche nelle scuoleIl sisma è stato registrato intorno alle 4:32 dall’Ingv, con epicentro localizzato tra Pozzuoli e l’area flegrea ... dire.it

Campi Flegrei - Comunicato di aggiornamento n. 2 Dalle ore (UTC) 13:08 del 08/04/2026 è in corso uno sciame sismico nell’area Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente Comunicato sono stati rilevati in via preliminare 10 terremoti con magnitudo - facebook.com facebook

[DATI #RIVISTI] #terremoto Md 3.4 ore 16:48 IT del 08-04-2026 a Campi Flegrei Prof= 0.9 Km #INGV_45537922 x.com