Terre Margaritelli e Università di Perugia | ricerca innovativa sui lieviti per un vino a bassa gradazione alcolica

Terre Margaritelli, cantina di Torgiano, ha avviato una collaborazione con i Dipartimenti di scienze farmaceutiche e di scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università di Perugia. L’obiettivo è sviluppare un vino a bassa gradazione alcolica attraverso l’utilizzo di lieviti indigeni. La ricerca mira a ottenere un prodotto con gradazione inferiore rispetto ai vini tradizionali, puntando su metodologie innovative e sostenibili.