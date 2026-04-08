Terre Margaritelli e Università di Perugia | ricerca innovativa sui lieviti per un vino a bassa gradazione alcolica
Terre Margaritelli, cantina di Torgiano, ha avviato una collaborazione con i Dipartimenti di scienze farmaceutiche e di scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università di Perugia. L’obiettivo è sviluppare un vino a bassa gradazione alcolica attraverso l’utilizzo di lieviti indigeni. La ricerca mira a ottenere un prodotto con gradazione inferiore rispetto ai vini tradizionali, puntando su metodologie innovative e sostenibili.
Una ricerca innovativa sui lieviti indigeni per dar vita a un vino "low alcol" con secondo natura.La cantina Terre Margaritelli di Torgiano annuncia una partnership scientifica d’avanguardia con i Dipartimenti di scienze farmaceutiche e di scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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