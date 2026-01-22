Il vino convenzionale? E’ come la chirurgia estetica lo producono in cantina con 200 lieviti aromatici Parla il pioniere del vino biodinamico Nicolas Joly

Nicolas Joly, noto pioniere del vino biodinamico, sottolinea come l’agricoltura moderna abbia modificato il processo di produzione del vino. Secondo lui, il vino convenzionale viene realizzato in cantina utilizzando molteplici lieviti aromatici, rendendo il metodo simile a una procedura di perfezionamento chimico. Questa riflessione invita a considerare l’importanza di pratiche più autentiche e rispettose della natura nel settore vinicolo.

“A causa dell’agricoltura moderna oggi il vino viene prodotto legalmente, ma fatto in cantina con 200 lieviti aromatici. Come la chirurgia estetica che riproduce la bellezza, ma non ha nulla a che vedere con lo charme, col fascino”. I lettori diranno: ancora un’altra perorazione del vino non convenzionale. Si certo, ma questa volta non è una chiacchiera qualunque. Qui si tratta di Nicolas Joly, pioniere della viticoltura biodinamica che ha aperto vigne, menti e spazi commerciali a produzione e vendita di un vino il più naturale possibile. A margine del Convivium Renaissance che si sta svolgendo a Roma, in una lunga intervista rilasciata a Repubblica, Joly ha ricordato ancora una volta, e se ce ne fosse ancora bisogno, che il vino industriale più che vino proveniente dalla terra e dalla vigna è un’invenzione molto artefatta proveniente da lunghe elaborazioni in cantina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

