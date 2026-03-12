Cinema quinta edizione del Cilento Fest | Premio di 2mila euro all’opera vincitrice

È stata annunciata la quinta edizione del Cilento Fest, festival dedicato al cinema che si svolge nel territorio del Cilento. Il bando “Premio Cilento Fest – Cinema e borghi” è stato pubblicato, coinvolgendo film nazionali e internazionali incentrati sulla narrazione dei paesi e delle zone interne. La manifestazione prevede un premio di 2mila euro per l’opera vincitrice.

Con la pubblicazione del bando “Premio Cilento Fest – Cinema e borghi” è partita ufficialmente la quinta edizione del Cilento Fest, festival cinematografico per la promozione e la conoscenza del cinema nazionale e internazionale legato al racconto dei paesi e delle “aree interne”. La manifestazione, che si terrà nel borgo di Perito dal 18 al 21 agosto 2026, è organizzata dalla società di editoria e produzione Iuppiter in collaborazione con l’associazione I Disinvolti, presieduta da Francesca Romana Cirillo, con il comitato artistico formato dal produttore Gianluca Arcopinto, dal produttore e attore Cesare Apolito, dall’attore e autore Bruno Cariello e dal regista e sceneggiatore Andrea D’Ambrosio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Cinema, al via la quarta edizione del 'Premio Film Impresa'

"Donne che fanno la differenza": a Montecorvino Rovella la quinta edizione del "premio Tina Bassi Romano"Nel corso della serata verranno premiate quattro donne che, attraverso percorsi differenti, si sono distinti nei loro ambiti di competenza Domenica 8...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cilento Fest

Torna il Cilento Fest, pubblicato il bando della quinta edizioneCon la pubblicazione del bando Premio Cilento Fest - Cinema e borghi è partita ufficialmente la quinta edizione del Cilento Fest, festival cinematografico per la promozione e la conoscenza del cinem ... ansa.it

Cinema in piazza al Cilento Fest. Talk con Vincenzo MollicaIl piccolo borgo cilentano di Perito si prepara ad ospitare il Cilento Fest Cinema e Borghi, kermesse cinematografica diretta da Max De Francesco, che da domenica a mercoledì prossimo presenta film ... napoli.repubblica.it