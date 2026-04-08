Terracina | rissa per una ragazza al bar indagini in corso

A Terracina, i carabinieri sono intervenuti a causa di una rissa scoppiata in un bar, nata da un episodio legato a un apprezzamento rivolto a una ragazza. L’accaduto ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che stanno attualmente svolgendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. Nessuna informazione aggiuntiva sui coinvolti o sulle conseguenze della colluttazione è stata resa nota.

Una rissa scaturita da un apprezzamento per una ragazza ha richiesto l’intervento dei carabinieri della compagnia di Terracina. L’episodio si è verificato nella notte in piazza della Repubblica, dove uno degli avventori ha raccontato di essere stato aggredito da un gruppo di giovani. La vittima ha riferito che l’aggressione è avvenuta dopo aver espresso un complimento a una giovane presente nel locale. Intervento del Fratello e Indagini in Corso. Secondo le dichiarazioni della vittima, che ha scelto di non richiedere il trasporto in ospedale, il gruppo di aggressori è stato messo in fuga grazie all’intervento tempestivo del fratello del denunciante, accorso in sua difesa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Terracina: rissa per una ragazza al bar, indagini in corso Leggi anche: Rivolge un apprezzamento a una ragazza: scoppia la rissa nella notte vicino al bar Maxi rissa al parcheggio del supermercato, spunta anche un coltello. Indagini in corso, una denunciaAl termine degli accertamenti, un uomo è stato indagato in stato di libertà per minaccia aggravata e porto abusivo di arma Un uomo indagato a piede... Temi più discussi: Rivolge un apprezzamento a una ragazza: scoppia la rissa nella notte vicino al bar; Apprezzamenti alla ragazza, poi la rissa: arrivano i Carabinieri; Terracina – Aggressione notturna, le indagini dei carabinieri; Centro di Terracina, allarme rissa nella notte: accertamenti in corso. Terracina, segnalata una rissa in centro, i carabinieri intervengono in piazza della RepubblicaIntervento dei carabinieri a Terracina dopo una segnalazione di rissa in piazza della Repubblica. Identificati due uomini, indagini in corso per chiarire l’accaduto ... latinaquotidiano.it Centro di Terracina, allarme rissa nella notte: accertamenti in corsoUna segnalazione di rissa ha mobilitato nella notte i Carabinieri a Terracina, in piazza della Repubblica, nei pressi di un locale. All’arrivo delle ... h24notizie.com Extra Tv. . TERRACINA: AGGRESSIONE VICINO AD UN BAR, INDAGANO I CARABINIERI - facebook.com facebook