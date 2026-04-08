Terracina | rissa per una ragazza al bar indagini in corso

Da romadailynews.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terracina, i carabinieri sono intervenuti a causa di una rissa scoppiata in un bar, nata da un episodio legato a un apprezzamento rivolto a una ragazza. L’accaduto ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che stanno attualmente svolgendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. Nessuna informazione aggiuntiva sui coinvolti o sulle conseguenze della colluttazione è stata resa nota.

Una rissa scaturita da un apprezzamento per una ragazza ha richiesto l’intervento dei carabinieri della compagnia di Terracina. L’episodio si è verificato nella notte in piazza della Repubblica, dove uno degli avventori ha raccontato di essere stato aggredito da un gruppo di giovani. La vittima ha riferito che l’aggressione è avvenuta dopo aver espresso un complimento a una giovane presente nel locale. Intervento del Fratello e Indagini in Corso. Secondo le dichiarazioni della vittima, che ha scelto di non richiedere il trasporto in ospedale, il gruppo di aggressori è stato messo in fuga grazie all’intervento tempestivo del fratello del denunciante, accorso in sua difesa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Terracina: rissa per una ragazza al bar, indagini in corso

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