Maxi rissa al parcheggio del supermercato spunta anche un coltello Indagini in corso una denuncia

Una rissa violenta si è scatenata nel parcheggio del supermercato Aldi di viale Europa a Ravenna. Secondo le prime ricostruzioni, diverse persone di etnia rom sono state coinvolte in una lite che è degenerata in una vera e propria colluttazione. Durante il caos, qualcuno avrebbe estratto un coltello, ma nessuno è rimasto ferito gravemente. La Polizia di Stato ha già identificato un uomo, che ora è indagato a piede libero, ma le indagini continuano ancora. Gli agenti stanno cercando di chiarire cosa abbia scatenato il confronto e se ci

Al termine degli accertamenti, un uomo è stato indagato in stato di libertà per minaccia aggravata e porto abusivo di arma Un uomo indagato a piede libero, ma indagini ancora non concluse. La Polizia di Stato è al lavoro infatti su una rissa scoppiata nel primo pomeriggio nel primo pomeriggio di mercoledì nel parcheggio del supermercato Aldi di viale Europa a Ravenna tra più persone di etnia rom. Quando i poliziotti sono giunti sul posto, i protagonisti si erano dileguati. Le attenzioni si sono focalizzate su una Mini Countryman con finestrino infranto, abbandonata nel parcheggio. Dai primi accertamenti e dalle testimonianze raccolte è emerso che la violenta lite, riconducibile a presunti pregressi dissidi familiari tra due nuclei di origine romena, aveva coinvolto numerosi soggetti ed era degenerata con minacce con un coltello.

