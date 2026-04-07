Rivolge un apprezzamento a una ragazza | scoppia la rissa nella notte vicino al bar

Nella notte, in piazza della Repubblica a Terracina, è scoppiata una rissa vicino a un bar. Le persone presenti hanno chiamato il 112 per segnalare l’accaduto. Sul posto sono intervenuti gli uomini delle forze dell’ordine, che hanno cercato di contenere la situazione e ricostruire quanto successo. La scena si è svolta in un’area molto frequentata, attirando l’attenzione di alcuni passanti.

Il fatto accaduto nella notte a Terracina. I carabinieri hanno identificato la vittima ma sono ancora in corso le indagini per identificare tutti i partecipanti Una rissa nella notte è scoppiata in piazza della Repubblica a Terracina. E' accaduto nei pressi di un bar e le persone presenti hanno allertato il 112. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Terracina e quelle della stazione locale, che hanno ricostruito l'accaduto. All'arrivo dei militari, la situazione era già calma ma due uomini presenti sono stati identificati. Uno di loro ha raccontato di essere stato aggredito da un gruppo di giovani vicino al locale, a causa di un apprezzamento che aveva rivolto a una ragazza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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