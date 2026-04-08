Terra dei Fuochi Mantovano | Obiettivo rimuovere tutti i rifiuti entro luglio

Da lapresse.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un intervento recente, un rappresentante ha annunciato l’inizio di un’operazione per eliminare rifiuti abbandonati lungo le strade comunali e provinciali. L’obiettivo è rimuovere circa 620 tonnellate di materiali, con la finalità di completare l’intervento entro il mese di luglio. La missione mira a ripulire le aree interessate e migliorare la situazione di degrado ambientale nel territorio.

“Quella di oggi è una battaglia che inizia per rimuovere 620 tonnellate di rifiuti lasciati in mezzo alla strada e che punta entro il mese di luglio a rimuovere tutti i rifiuti presenti sulle strade comunali e provinciali di questo territorio. E’ la prima volta che vi è un impegno così massiccio da parte di tutte le istituzioni perché tutto ciò venga debellato. Gli strumenti non sono soltanto quelli che avete visto all’opera per rimuovere i rifiuti ma anche quelli che servono a prevenire che vengano collocati nuovi rifiuti, perché è già in funzione, da tempo, una control room che vede il concorso di tutte le forze di polizia con il coordinamento dei Carabinieri Forestali e che permette di utilizzare i nuovi strumenti come l’arresto in flagranza differita di chi continua a lasciare questi rifiuti in mezzo alla strada. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Terra dei Fuochi, Mantovano: "Obiettivo rimuovere tutti i rifiuti entro luglio"

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