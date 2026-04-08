In un'intervista recente, un rappresentante ha affermato che il problema dei rifiuti nella zona non riguarda motivi etnici, poiché tutti contribuiscono allo smaltimento illecito. Ha sottolineato che esistono strumenti e forze in campo per far rispettare le norme e ha invitato tutti a rispettare la legge. La questione, quindi, viene vista come una responsabilità condivisa senza distinzioni di provenienza.

“Non ne farei una questione etnica, i rifiuti li buttano tutti e tutti oggi sono chiamati al rispetto della legge, perché ci sono gli strumenti, le forze in campo e la volontà di farli rispettare”. Lo ha detto Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, intervistato a margine della cabina di regia per la Terra dei Fuochi che si è svolta a Caivano. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Terra dei Fuochi, Mantovano: "Non è questione etnica, tutti buttano i rifiuti"

Terra dei Fuochi: accordo per la raccolta dei rifiuti abbandonatiTempo di lettura: < 1 minutoAlle ore 12 di lunedì 9 marzo a Caivano, presso la sede della Struttura Commissariale per gli interventi infrastrutturali...

Rimozione dei rifiuti nella Terra dei Fuochi, ricognizione con il commissario Vadalà in PrefetturaLa Prefetta Volpe, nel sottolineare l’impegno che tutti gli attori coinvolti stanno mettendo in campo, ha condiviso con i sindaci e i commissari...

Terra dei fuochi, Mantovano: «Entro luglio via i rifiuti dal territorio»Il sottosegretario in località Cantariello per l'avvio delle attività di rimozione dei rifiuti previste dal piano del Governo ... ilroma.net

Terra dei Fuochi, Mantovano: Obiettivo rimuovere tutti i rifiuti entro luglio(LaPresse) Quella di oggi è una battaglia che inizia per rimuovere 620 tonnellate di rifiuti lasciati in mezzo alla strada e che punta entro il ... stream24.ilsole24ore.com