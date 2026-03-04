Si celebrano i nuovi nati | Forlimpopoli celebra la 34esima edizione della Festa dell’Albero

A Forlimpopoli si svolge la 34esima edizione della Festa dell’Albero, un evento dedicato ai bambini nati durante l’anno. La manifestazione è prevista per sabato 7 marzo, con eventuale rinvio al 14 marzo in caso di maltempo. L’iniziativa coinvolge la comunità locale e si svolge nel rispetto delle tradizioni cittadine, celebrando la nascita dei nuovi nati con una cerimonia pubblica.

Forlimpopoli si prepara a celebrare uno degli appuntamenti più significativi e longevi della vita cittadina: sabato 7 marzo (in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 14 marzo) si terrà la 34esima edizione della Festa dell’Albero, iniziativa dedicata ai bambini nati nel corso del 2025. La manifestazione è promossa dall’Amministrazione comunale di Forlimpopoli – assessorato all’Ambiente, in collaborazione con il Gruppo Funghi e Flora e il Gruppo Alpini di Forlimpopoli, e si svolgerà a partire dalle 9 al Bosco Urbano dei Nuovi Nati, a Sant’Andrea, in fondo a via Bertaccini. Durante la mattinata verrà messa a dimora una piantina per ogni nuova nata e ogni nuovo nato e per ogni bambina o bambino adottato, come gesto simbolico e concreto di attenzione all’ambiente e al futuro della comunità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

FOTO/ Festa dell’accoglienza per tutti nuovi nati del 2025Particolarmente toccante il momento della consegna degli attestati ai nuovi cittadini, seguita dal tradizionale bacio alla statua del Bambino Gesù...

Bio Cantina Sociale Orsogna, undici nuovi nati accolti alla terza edizione dell’evento “Pe’ nin perde la sumente”Undici nuovi nati nelle famiglie dei soci della Bio Cantina di Orsogna accolti con un evento simbolico all’insegna della viticoltura del futuro delle...