Controlli Alto Impatto ad Arezzo | un’espulsione e una denuncia per furto

Il 14 marzo 2026, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale hanno effettuato controlli straordinari ad Arezzo nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto”. Durante l’intervento sono state identificate diverse persone e sono state svolte verifiche nelle zone più sensibili della città. Un uomo è stato espulso dal territorio, mentre un altro è stato denunciato per furto.

Nella giornata del 14 marzo 2026 la Polizia di Stato, con il supporto della Polizia Municipale, ha svolto ad Arezzo servizi straordinari di controllo del territorio nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto”, concentrati nelle aree più sensibili della città. Durante i controlli nei giardini di Parco Mancini è stato fermato un cittadino pakistano di 50 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, risultato irregolare sul territorio nazionale. Nei suoi confronti è stato notificato un provvedimento di espulsione ed è stato accompagnato presso il CPR di Roma – Ponte Galeria in attesa di rimpatrio. Nel corso dello stesso servizio, personale della Squadra Mobile ha fermato in Corso Italia un cittadino italiano di 55 anni che, dopo aver sottratto alcuni capi di abbigliamento da un negozio del centro, aveva tentato di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Controlli “Alto Impatto” ad Arezzo: un’espulsione e una denuncia per furto Articoli correlati Ladri in villa e occupanti abusivi: dieci arresti durante controlli ad "Alto impatto"Operazione dei carabinieri tra San Vito dei Normanni, Mesagne e Ceglie Messapica. Volterra, controlli ad 'alto impatto': identificate 62 persone ed elevate sanzioni per 4mila euroUn vasto dispositivo di controllo del territorio è stato attuato lo scorso 7 gennaio dai carabinieri della Compagnia di Volterra. Tutti gli aggiornamenti su Alto Impatto Temi più discussi: Controlli ad alto impatto nei quartieri Scopaia e La Leccia; Controlli alto impatto a Bolzano: 10 denunce in due giorni; Quasi 500 persone controllate dalla polizia: un fermo e sette multe; Controlli ad alto impatto della Polizia di Stato nel salernitano. Bari, controlli ad Alto Impatto in piazza Umberto e Moro: un arresto e droga sequestrataBari, controlli ad Alto Impatto in piazza Umberto e Moro: un arresto, 471 persone controllate e droga sequestrata. pugliapress.org Bari, controlli straordinari ad Alto Impatto nelle piazze Umberto e MoroServizi ad Alto Impatto a Bari portano controlli su 471 persone, sequestri di droga e un arresto per spaccio. trmtv.it Francavilla Fontana, servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”. Cinque persone arrestate, otto denunciate e due segnalate all’Autorità Amministrativa per uso di sostanze stupefacenti #brindisicronaca facebook Servizi ad “Alto Impatto” a Bari portano controlli su 471 persone, sequestri di droga e un arresto per spaccio x.com