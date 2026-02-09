Roma blitz al mercato dell' Esquilino | sequestrati 500 kg di pesce

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione al mercato dell’Esquilino a Roma. Durante il blitz, sono stati sequestrati circa 500 chili di pesce che non rispettava le norme. I controlli sono stati eseguiti con attenzione per verificare la regolarità del commercio e garantire la sicurezza dei consumatori. Sul posto sono intervenuti agenti e ispettori, che hanno controllato anche altri punti vendita del quartiere. L’operazione si inserisce in una serie di interventi mirati a contrastare il mercato nero e la vendita di prodotti irregolari.

Lunedì 9 febbraio il mercato dell'Esquilino ha aperto i battenti sotto la lente di un nuovo blitz interforze che ha perimetrato i luoghi simbolo del quartiere. Dalle prime ore della giornata, le Forze dell'ordine hanno presidiato ingressi e vie di accesso, mentre all'interno venivano passati al setaccio banchi, magazzini, lavoratori e merci. L'operazione - che ha visto in campo polizia di Stato, polizia locale, guardia costiera, Asl e Ispettorato del lavoro - ha portato al sequestro di 500 chilogrammi di pesce. Comminate sanzioni per oltre 42mila euro. Per cinque attività commerciali è scattata la sospensione della licenza per l'impiego di lavoratori in nero. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, blitz al mercato dell'Esquilino: sequestrati 500 kg di pesce Approfondimenti su Esquilino Mercato Roma, nuovo blitz interforze al mercato dell’Esquilino: sequestrati 50 kg di pesce Questa mattina le forze dell’ordine hanno fatto un nuovo blitz al mercato dell’Esquilino a Roma. Roma, blitz interforze al mercato dell’Esquilino: sequestrati 280 kg di prodotti ittici Roma, 10 gennaio 2026 – Nel corso di un'operazione interforze al mercato dell’Esquilino, sono stati sequestrati circa 280 kg di prodotti ittici. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Esquilino Mercato Argomenti discussi: Scooter rubati a Roma smontati e rivenduti: deposito scoperto grazie al gps; Sicurezza a Roma, raffica di arresti: 9 in manette tra centri commerciali e litorale; Blitz della Guardia di Finanza al mercato della Maddalena: maxi sequestro di articoli contraffatti; Blitz antidroga, 24enne arrestato con quasi un chilo di cocaina e 36mila euro. QUESTURA DI ROMA * : «BLITZ AL MERCATO ESQUILINO, SEQUESTRATI 500 KG DI ALIMENTI, 4 PUSHER ARRESTATI E 42 MILA EURO DI SANZIONI»ROMA. MERCATO ESQUILINO: NUOVO BLITZ INTERFORZE GUIDATO DALLA QUESTURA. 500 KG DI PRODOTTI ALIMENTARI SEQUESTRATI PER LA DISTRUZIONE. 42.000 EURO DI SANZIONI. agenziagiornalisticaopinione.it Blitz al mercato Esquilino, arrestati 4 pusher, sequestrati 500 chili di pesce(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Il mercato dell'Esquilino ha aperto i battenti questa mattina sotto la lente di un nuovo blitz interforze che ha perimetrato i luoghi simbolo del quartiere. Dalle prime ore del ... msn.com A Roma una associazione culturale è stata scoperta a operare come discoteca senza autorizzazioni. Blitz della Polizia Locale e controlli straordinari nelle zone della movida capitolina facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.